22 Октября 2020
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Общество В России
Сноуден (2013) | Фото:

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Он пояснил, что это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.

На вопрос, собирается ли Сноуден получать российское гражданство, Кучерена ответил, что "пока такой вопрос не стоит", пишет "Интерфакс".

В апреле текущего года сообщалось, что Сноуден, который прилетел в Россию в 2013 году, просит российские власти продлить ему вид на жительство еще на три года.

Сноуден работал аналитиком в Агентстве нацбезопасности США. В 2013 году он опубликовал сведения о методах киберслежки американских спецслужб и прослушке переговоров мировых лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей своей страны, он направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России на три года.

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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

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Теги: эдвард сноуден, россия, вид на жительство



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