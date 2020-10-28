28 Октября 2020
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Общество В России
сенатор Маргарита Павлова (2020) | Фото: Накануне.RU

Человек может стать рабом "цифры" - сенатор от Челябинской области

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что есть риск того, что в результате тотальной цифровизации человек может стать рабом "цифры". Об этом она написала на своей странице по итогам выступления в Совете Федерации на круглом столе "Соблюдение прав и свобод гражданина в эпоху цифровизации и роботизации".
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Павлова отметила, что "за цифровизацией стоят большие деньги", но также и желание все большего комфорта.

"Вся наша жизнь уже оцифрована и находится в огромных базах данных. Пользоваться законом "О персональных данных" невозможно", - пишет сенатор.

Она напоминает, что мы не знаем, какие алгоритмы реализуют цифровые платформы и неизвестно, какие технологии в них закладывает создатель. При этом у профессионального сообщества есть сомнения, смогут ли люди все это контролировать.

"Главный вопрос - может ли ЧЕЛОВЕК стать рабом ЦИФРЫ? Я думаю, что такие риски есть", - считает Павлова.

Она поддерживает идею создать этический совет по цифровизации, который занимался бы этической стороной вопроса, возможность для человека управлять процессом обработки своих персональных данных, возможность использовать бумажную форму общения с властью и четкий порядок предоставления государственных или муниципальных услуг в случае отказа гражданина от электронной формы.

Самым же важным является вопрос национального цифрового суверенитета, которого пока нет, заключила сенатор.

Общественный уполномоченный по защите Ольга Баранец семьи выразила благодарность Павловой за "активную и пронародную позицию по острейшему вопросу цифровизации всей нашей жизни".

В ближайшее время Накануне.RU опубликует материал о состоявшемся круглом столе по цифровизации.

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Человек может стать рабом "цифры" - сенатор от Челябинской области

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Теги: цифровизация, Маргарита Павлова



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