22 Октября 2020
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Общество За рубежом
информатизация, планшет, школа (2015) | Фото: appleinsider.ru

Мозг не развивается: профессор нейробиологии рассказал об опасности цифрового "образования"

Переход на цифровое "образование", когда детей лишают тетрадей, ручек и письма от руки, заменяя его на клавиатуру, приводит к недостаточному развитию головного мозга. Как пишут ИноСМИ, об этом рассказал профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер.
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Ученый рассказал, что они измеряли электрическую активность мозга при помощи датчиков с 256 электродами, когда 12-летние дети и подростки писали или рисовали слова пальцем или стилусом на сенсорном экране. Оказалось, что мозговая активность при письме от руки гораздо выше. Задействуется больше органов чувств, что повышает активность сенсорной и двигательной коры головного мозга. Благодаря этому улучшается память и мышление. Очень полезно слышать и движение ручки по бумаге, так как организм подключает еще один орган чувств и активирует другую область мозга.

Когда человек перестает писать или рисовать от руки, его мозг недостаточно нагружается. И есть риск вырастить поколение детей, которые будут полностью беспомощны.

Ван дер Меер подчеркнул, что в раннем возрасте дети должны что-то раскрашивать и руками перебирать маленькие объекты, передвигать кусочки головоломок, то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук. К школьному возрасту они уже должны начинать учиться писать. Это очень стимулирует развитие мозга.

Внедрение цифрового "образования" с детского сада опасно тем, что ребенок полноценно не познает мир, а "в дошкольные годы маленьким детям столько всего нужно исследовать и узнать о настоящем мире, что они просто не могут позволить себе сидеть на одном месте и большую часть времени проводить, вперившись в экран устройства".

"Я переживаю не за то, что дети делают с планшетом или смартфоном, а за все то, что они упускают, теряя это время!" - сказал нейробиолог.

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Мозг не развивается: профессор нейробиологии рассказал об опасности цифрового "образования"

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Теги: образование, цифровизация



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