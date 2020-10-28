Тренер "Локомотива" - о поражении "Баварии": Мы можем городиться всем, кроме результата

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" подвёл итоги игры с мюнхенской "Баварией" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Напомним, что домашняя встреча завершилась со счётом 1:2.

Марко Николич отметил, что может гордиться командой, но не счастлив из-за результата.

"Играли хорошо, было много моментов, но не набрали очков. Сегодня все было как надо – отношение к игре, мотивация, тактическая дисциплина, храбрость и уверенность", - цитирует слова тренера пресс-служба московского клуба.

Николич также отметил, что команду не нужно было настраивать на "Баварию", а нужно было подготовить её тактически и верить в качества игроков.

Отметим, что соперники российского клуба, испанский "Атлетико" и австрийский "Зальцбург", сыграли накануне со счётом 3:2.

Свой следующий матч в рамках Лиги чемпионов железнодорожники проведут снова дома - 3 ноября, против "Атлетико".