В Москве отказались закрыть бары и клубы по рекомендации Роспотребнадзора

Власти столицы не будут ограничивать работу ночных заведений, как рекомендовал Роспотребнадзор, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

По ее словам, в городе уже приняты меры по контролю за посещением таких заведений, передает "Интерфакс". Кроме того, в Москве наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID.

Напомним, Роспотребназдор рекомендовал запретить работу баров, клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00. Также под запретом с завтрашнего дня развлекательные мероприятия по всей стране.

Ранее сообщалось, что власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом. С 19 октября вход на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.