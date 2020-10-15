15 Октября 2020
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Общество В России Москва
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

В Москве посещать ночные клубы и бары можно будет только с регистрацией телефонов

Власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.  

"Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.  В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, всех присутствовавших оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на коронавирус", - заключает Собянин.

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В Москве посещать ночные клубы и бары можно будет только с регистрацией телефонов

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Теги: ночные клубы, москва, регистрация телефонов



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