В Екатеринбурге стартовало строительство второго объекта Унивирсиады-2023

В районе Новокольцовский Екатеринбурга уже вовсю идет строительство второго комплекса общежитий Универсиады-2023. "Синара-Девелопмент", выступающая в качестве генерального подрядчика проекта, уже получила разрешение на строительство здания с общей площадью 41,8 тыс. км.м., которое вместит в себя 1 тыс. 706 спортсменов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, всего в Деревне Универсиады будет построено пять общежитий с общей площадью 200 тыс. кв.м. Все здания выдержаны в одной палитре, в соответствии с утвержденными цветами: песочно-сером и терракотово-сером. Входы будут расположены как со стороны улиц, так и дворов.

Каждый из жилых отсеков рассчитан на два человека и содержит в себе комнату с кухонной нишей, прихожую и совмещенный санузел с душевой. Помимо этого, на каждом этаже расположены зоны для стирки, сушки и глажки белья, помещение уборочного инвентаря, учебная комната, массажный кабинет и зона отдыха. В проекте предусмотрены и универсальные комнаты для маломобильных групп населения. Блок административно-бытовых и хозяйственных помещений, электрощитовая и серверная будут располагаться на первых этажах.

Несмотря на привлекательный внешний вид жилых помещений, центром притяжения и досуга станет многофункциональная центральная площадь в виде амфитеатра, а также спортивные и игровые площадки.

Например, слева от общежитий запланировано строительство общественного центра, который, вероятно, сможет обеспечить общежития частью помещений для культурно-массовых мероприятий, отдыха, спортивных занятий, помещений общественного питания. Справа от комплекса развернется тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками, медицинский центр, Дворец водных видов спорта и стоянки для транспорта.

"Компания уже приступила к строительству второго комплекса общежитий, ведутся работы по установке свай для устройства фундамента, забито 1072 сваи. Также на площадке уже можно наблюдать очертания первого комплекса общежитий, строительство которого началось в июле текущего года. В одной секции выполняется монтаж панелей стен шестого этажа, по двум другим секциям завершены фундаментные работы, строители приступают к монтажу наземной части", — отметил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев, подчеркнув, что работы по возведению объектов Деревни Универсиады выполняются в соответствии с графиком.