Восстановление мировой экономики может начаться уже в следующем году, - Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин выступил в формате онлайн-трансляции с докладом на Евразийском экономическом форуме, который проходит в Италии. Главной темой форума стала "Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана".

Глава "Роснефти" подчеркнул, что по итогам текущего года стоит ожидать экономический спад, в то время как перспективы развития в следующем году определяются успешностью борьбы с пандемией. Восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в следующем году, считает Сечин. "Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная задача, но разрешимая", ‒ сказал глава "Роснефти", доклад которого цитирует ФедералПресс.

Так, Китай, первым подвергшийся эпидемии, согласно прогнозам МВФ и ОЭСР, уже в следующем году может вернуться к прежним темпам роста экономики - порядка 8%. В период снижения цены на нефть страна накапливает запасы, одновременно обеспечивая рост собственной экономики за счет более доступных энергоресурсов и поддерживая весь мировой рынок нефти в период падения спроса. Но экономика Китая восстанавливается достаточно быстрыми темпами не только за счет накопленных в хранилищах запасов нефти, но и наращивания импорта. По мнению Сечина, вместо обвинений в отношении отдельных стран как распространителей вируса и закрытия границы человечество может использовать опыт Китая в борьбе с COVID-19, иначе победа над коронавирусной пандемией может отложиться на неопределенное время.

Препятствия развитию

Развитию и сотрудничеству, по словам Сечина, препятствует ряд серьезных проблем, которые нельзя решить с помощью технологий ‒ речь в частности идет об инструментах санкционного давления, используемых США и ЕС. Как отметил глава "Роснефти", для введения санкций теперь не требуется какого-либо обоснования, и данные механизмы могут быть применены практически в любой момент против любой компании и даже физического лица.

"Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример – давление на проект "Северный поток – 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", ‒ заявил Сечин.

Желание ряда стран гарантировать стабильность собственной экономики приведет к протекционизму, регионализации торговли и локализации производств, однако обособление экономик и установление барьеров неприменимы в энергетике и ведут к разрушительным последствиям как для производителей, так и для потребителей. Игорь Сечин считает, что гарантией обеспечения энергетической и экономической безопасности является обеспечение взаимодействия между странами-производителями.

"Гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение наших усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды и здоровья", ‒ подчеркнул глава "Роснефти".

Проблемы "зеленой энергетики"

Долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов, которые в перспективе могут быть разрешены в том числе благодаря новым технологическим решениям, использование которых повысит доступность возобновляемых источников энергии, а также значительно сократит экологические последствия от использования нефти и газа.

В своей речи Игорь Сечин отметил, что спрос на энергию будет только расти и возобновляемые источники энергии не смогут обеспечить его на 100 %. Так, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 трлн долларов инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 трлн долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

Также отказ от использования традиционных ископаемых топлив может спровоцировать дефицит необходимых для производства оборудования металлов, используемых при строительстве солнечных и ветровых станций. Отдельные виды металлов добываются в сложных юрисдикциях, а также могут быть чрезвычайно токсичны, например, кадмий. Более того, многие из активно продвигаемых сегодня технологий могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях, в отличие от традиционных нефти и газа.

Стоит учитывать, что не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников энергии ввиду наличия ряда экономических факторов: так в данный момент на 10 стран приходится 80 % всей мировой выработки "зеленой энергетики", и последующий экспоненциальный рост потребления приведет к кратному потреблению некоторых металлов и, как следствие, дефициту, а также зависимости от нестабильных поставок.

Сечин подчеркнул, что ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу: недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ.

"Человечеству необходимо сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, обеспечение стабильных поставок энергоресурсов с соблюдением экологических приоритетов, международное сотрудничество в целях энергетической безопасности и устойчивости мировой энергетики, а не противостояние. Устойчивое развитие мировой экономики и энергетики может быть достигнуто лишь на основе учета взаимных интересов и разумного баланса", ‒ сказал глава "Роснефти".

Между тем технологическое развитие в будущем откроет новые перспективы: в ближайшие десятилетия мир может увидеть симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, с помощью которого человечество получит возможность решать климатические проблемы и удовлетворять нужды потребителей в доступной энергии.

Вклад "Роснефти"

Являясь лидером в сфере "зеленых технологий", "Роснефть" прилагает все усилия для обеспечения стабильности предложения углеводородов в перспективе, уделяя особое внимание чрезвычайно низкой интенсивности парниковых выбросов и сохранению лидерства в этой области: за последние годы компании удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн тонн СО2-эквивалента. Только за 2019 год "Роснефть" высадила в России более 1 млн деревьев, при этом "зеленые" инвестиции компании за последние 5 лет превысили 4 млрд долларов.

В портфеле компании находится ряд первоклассных нефтяных и газовых проектов с низкими удельными затратами на добычу, реализуемыми в строгом соответствии с наивысшими экологическим стандартами. Хорошим примером является недавно открытая "Роснефтью" уникальная нефтегазовая провинция мирового класса "Восток Ойл". Компания готова активно сотрудничать с западными и восточными партнерами, а также поставщиками оборудования и услуг для реализации своих проектов. "Мы готовы разделить историю успеха и в это сложное время приветствуем новых западных и восточных партнеров, поставщиков оборудования и услуг с их лучшими наработками и практиками", – подчеркнул глава крупнейшей российской компании.

Даже в непростых условиях текущего года "Роснефть" продолжает укреплять свои позиции в международных рейтингах: недавно одна из мировых инвестиционных компаний LGIM, под управлением которой находится более 1,5 трлн долларов, улучшила оценку нефтедобывающей компании на рекордные 80 % в ходе оценки деятельности ПАО по вопросам изменения климата.

"В нынешних условиях "Роснефть" прилагает все усилия для обеспечения стабильности предложения углеводородов в перспективе", – особо отметил Игорь Сечин.