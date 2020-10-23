Мишустин отправил в отставку замглавы Минцифры Алексея Волина

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку старожила Минцифры – заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Волин работал на этом посту с 2012 года и курировал медиаиндустрию. "После ухода из министерства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Волин был одним из идеологов перехода российского ТВ из аналога в цифру и создания цифровых мультиплексов, о количестве и наполнении которых до сих пор идут споры, правда, с развитием кабельного ТВ и интернета вопрос постепенно теряет свою актуальность.

"Были достигнуты серьёзные результаты в борьбе с интернет-пиратством – объём поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза. Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - нахваливают уходящего чиновника в правительстве.

Место Волина займет Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента.