23 Октября 2020
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Политика В России Москва
волин алексей константинович заместитель министра связи и массовых коммуникаций рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Мишустин отправил в отставку замглавы Минцифры Алексея Волина

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку старожила Минцифры – заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Волин работал на этом посту с 2012 года и курировал медиаиндустрию. "После ухода из министерства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Волин был одним из идеологов перехода российского ТВ из аналога в цифру и создания цифровых мультиплексов, о количестве и наполнении которых до сих пор идут споры, правда, с развитием кабельного ТВ и интернета вопрос постепенно теряет свою актуальность.

"Были достигнуты серьёзные результаты в борьбе с интернет-пиратством – объём поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза. Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - нахваливают уходящего чиновника в правительстве.

Место Волина займет Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента.

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Мишустин отправил в отставку замглавы Минцифры Алексея Волина

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Теги: михаил мишустин, алексей волин, минцифры, бэлла черкасова



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