Эксперт по кибербезопасности вскрыл твиттер Трампа с пятой попытки

Эксперт по кибербезопасности из Нидерландов вскрыл Twitter-аккаунт Дональда Трампа. Виктор Геверс, возглавляющий Голландский институт поиска уязвимостей, сообщил изданию TechCrunch, что он с пятой попытки подобрал пароль к твиттеру RealDonaldTrump.

Пароль у Трампа был "maga2020!". Maga – это аббревиатура предвыборного слогана президента США "Make America Great Again" ("Сделаем Америку великой снова").

Эксперт говорит, что учетная запись не была защищена двухфакторной аутентификацией.

Вскрыв аккаунт, Геверс отправил письмо US-CERT, подразделению кибербезопасности Министерства национальной безопасности США, чтобы сообщить об упущении в системе безопасности. Вскоре после этого пароль в аккаунте президента был изменен.

Интересно, что это уже второй раз, когда Геверс вскрывает аккаунт Трампа. Первый раз это произошло в 2016 году. Тогда эксперт решил на удачу ввести пароль трампа от LinkedIn в Twitter-аккаунте. Откуда был известен пароль от LinkedIn? Все просто – его тоже вскрыли, но в 2012-м. Тогда пароль тоже был незамысловатым – "yourefired" ("Вы уволены"), это крылатая фраза, которую будущий президент США говорил каждую серию в своем реалити-шоу "Кандидат".

Геверс утверждает, что в 2016-м он обратился к властям Нидерландов с сообщением о доступе к аккаунту Трампа и даже предложил несколько вариантов "надежных" паролей. Якобы, среди них даже был и нынешний – "maga2020!". Геверс говорит, что не ожидал, что его предложением действительно воспользуются.

В Белом доме отрицают, что кто-либо получал доступ к аккаунту президента.