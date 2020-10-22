В Московском регионе предотвращен теракт - ФСБ

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Московском регионе. Силовики задержали уроженца Центральной Азии, который, по данным ФСБ, готовил теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе.

"В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В тайнике задержанного мужчины были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. В спецслужбе добавили, что он собирался после совершения теракта уехать в зону боевых действий на Ближний Восток.