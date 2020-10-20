20 Октября 2020
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Общество Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми последний раз в 2020 году перекроют участок улицы Героев Хасана

В Перми в последний раз в этом году перекроют для транспорта улицу Героев Хасана. По данным городского департамента дорог и благоустройства, на участке от Хлебозаводской до Василия Васильева идёт переустройство сетей газораспределения, сообщили Накануне.RU в мэрии

Из-за проведения работ будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Героев Хасана от здания № 105А (ТЦ "Шоколад") до здания № 105б с 23.00 23 октября до 6.00 26 октября. Эти ограничения станут последними в череде значительных перекрытий участка улицы Героев Хасана в этом году. Подрядчик закончит все необходимые работы по переустройству сетей газораспределения, что позволит в дальнейшем уменьшить неудобства для автомобилистов и жителей близлежащих районов.

В связи с закрытием участка улицы изменится движение автобусов. Об этом будет сообщено дополнительно. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать поездки, выбрав один из возможных путей объезда: по Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.

Напомним, проект реконструкции улицы предполагает устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы с двух сторон появятся тротуары, будет велодорожка. Кроме того, в ходе реконструкции применят уникальное решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму.

Технология "отнесенный поворот" позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Такой способ организации дорожного движения применят в Перми впервые. Также будет установлена автоматизированная система управления дорожного движения. После завершения масштабной реконструкции "ворот города", будет обеспечено беспрепятственное и безопасное движение транспорта вдоль всей протяженности улицы.

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В Перми последний раз в 2020 году перекроют участок улицы Героев Хасана

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Теги: Героев Хасана, ремонт, перекрытие



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