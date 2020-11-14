Мэр Перми об открытии движения на улице Героев Хасана: Самые сложные работы завершены

В Перми запущено движение по правой стороне улицы Героев Хасана. Как Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации, об открытии дороги рассказал мэр Дмитрий Самойлов.

Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом прошлого года. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета Перми (25%).

Как сообщили в мэрии, на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева устроен нижний слой дорожной одежды из асфальтобетона. Запущено движение автотранспорта по шести полосам движения с устройством наружного освещения и тротуаров. Также на этом участке построена ливневая канализация и кабельная канализация для системы АСУДД, переустроены сети связи и газопровод.

Продолжается ремонт на участке от Хлебозаводской до Бродовского тракта. Работы по переустройству коммуникаций и сетей связи почти завершены, благодаря этому подрядная организация переключила движение на участке с левой на правую сторону, хотя ранее это планировалось сделать только весной следующего года.

Движение по правой стороне запущено по асфальтобетонному дорожному покрытию. Водителям транспорта доступно две полосы для движения – по одной в каждом направлении. На участке ближе к перекрестку с Бродовским трактом организовано три полосы для движения транспорта, дополнительная полоса организована при левом повороте с улицы Героев Хасана на Бродовский тракт для выезда из города.

Также до момента переключения газа в декабре четыре полосы доступно в районе ТЦ "Шоколад", затем там будет организовано две полосы по новому покрытию. После этого ремонтные работы начнутся на левой стороне.

"Неудобства, которые испытывают водители сейчас на ремонтируемом участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского кольца, временные. Самые сложные работы, связанные с перекладкой сетей, практически завершены. В ночь на субботу было открыто движение по правой стороне, дальше подрядчик начнет работать с конструктивом дороги на левой стороне. Полное окончание ремонта – 2021 год. Это последний этап реконструкции, после завершения всех работ улица станет шестиполосной на всем протяжении от улицы Хлебозаводской до пересечения с Транссибом", - написал в своем Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.