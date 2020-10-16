16 Октября 2020
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Политика В России Крым
Алексей Гончаренко, одесса, 2 мая, дом профсоюзов (2015) | Фото:live-journal

В Крыму замглавы района стал одесский МЧСник, обвиненный в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов

В Крыму замглавы администрации района стал бывший украинский МЧСник, на родине на него завели дело за бездействие при тушении пожара в одесском Доме профсоюзов.

Непосредственный шеф Владимира Боделана – глава Симферопольского района республики Дионис Алексанов заявил, что дело в отношении его зама – политическое.

"Он с 2010 года гражданин России. То, что написано – это всё неправда. Это не по его вине. Уголовные дела и всё это – политическое. Мы его проверяли, пробивали всё. Он человек порядочный, ничего на нём не висит, руководитель инициативный. Украине у нас доверия нет", - цитирует Алексанова издание "Подъем".

В Одессе Боделан возглавлял местное управление службы ЧС. Во время событий 2 мая 2014 года в Одессе Боделан запретил пожарным экипажам выезжать к Дому профсоюзов без его личной команды, говорится в заключении комиссии Верховной Рады. В дальнейшем он заявлял, что 42 человека погибли не от огня.

Уже четыре года он находится в розыске на Украине.

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В Крыму замглавы района стал одесский МЧСник, обвиненный в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов

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Теги: владимир боделан, одесский дом профсоюзов, крым, чиновник



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