В Подмосковье запретили посещать бары и рестораны по ночам

Власти Подмосковья по примеру Москвы объявили о введении ограничений на работу ночных заведений.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве области, это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Так, с 17 октября в регионе с 0:00 до 8:00 будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, в том числе - в барах и ресторанах. Речь идет о коллективных танцах, караоке, и прочих подобных мероприятий.

Как сообщалось, власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.