16 Октября 2020
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Общество Центральный ФО Московская область
(2004) |

В Подмосковье запретили посещать бары и рестораны по ночам

Власти Подмосковья по примеру Москвы объявили о введении ограничений на работу ночных заведений.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве области, это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Так, с 17 октября в регионе с 0:00 до 8:00 будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, в том числе - в барах и ресторанах. Речь идет о коллективных танцах, караоке, и прочих подобных мероприятий.

Как сообщалось, власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

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В Подмосковье запретили посещать бары и рестораны по ночам

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Теги: Подмосковье, коронавирус, рестораны



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.10.2020 12:09 Мск В Москве посещать ночные клубы и бары можно будет только с регистрацией телефонов

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