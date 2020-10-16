Полиция и ОМОН нагрянули на екатеринбургскую овощебазу: итоги "улова"

Екатеринбургские полицейские при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели рейд на территории продуктовой базы №4 на улице Завокзальной.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, мероприятие было направлено на борьбу с распространением поддельных денежных купюр и нарушениями в сфере миграционного законодательства. Также силовики проверяли иностранных граждан на причастность к совершению преступлений на территории Екатеринбурга.

В ходе операции было выявлено девять иностранцев, нарушивших режим пребывания в России. Троих из них сейчас проверяют по статье УК РФ "Подделка документов". Кроме этого, у одного из мигрантов был обнаружен сотовый телефон, числящийся в розыске как похищенный.

Инспекторами ГИБДД было составлено 12 административных протоколов по различным статьям о нарушении ПДД. Также полицейские провели разъяснительные беседы с администрацией базы и индивидуальными предпринимателями.

Как заверили в МВД, подобные мероприятия будут продолжены.

Напомним, в прошлый раз екатеринбургскую овощебазу №4 "шерстили" с ОМОНом в июле этого года.