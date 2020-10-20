Второй раз за несколько дней: на екатеринбургскую овощебазу №4 вновь нагрянули силовики

Во вторник, 20 октября, на екатеринбургскую овощебазу №4 на улице Завокзальной вновь нагрянули силовики.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, речь идет о плановом профилактическом мероприятии, в котором участвуют сотрудники МВД из подразделения по вопросам миграции, судебные приставы и представители других силовых ведомств.

"Полицейские выявляют тех, кто нелегально находится на Среднем Урале, либо ранее совершил преступление и находится в розыске. А судебные приставы разыскивают должников", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что об итогах данного мероприятия говорить пока рано, поскольку оно еще только началось.

Напомним, полицейские при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проводили рейд на четвертой овощебазе на минувшей неделе. В ходе операции было выявлено девять иностранцев, нарушивших режим пребывания в России. Кроме этого, у одного из мигрантов был обнаружен сотовый телефон, числящийся в розыске как похищенный.

До этого силовики проверяли базу в июле.