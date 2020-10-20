Второй раз за несколько дней: на екатеринбургскую овощебазу №4 вновь нагрянули силовики

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Полиция Екатеринбурга провела профилактический рейд на территории торговой базы (2020) | Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Второй раз за несколько дней: на екатеринбургскую овощебазу №4 вновь нагрянули силовики

Во вторник, 20 октября, на екатеринбургскую овощебазу №4 на улице Завокзальной вновь нагрянули силовики.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, речь идет о плановом профилактическом мероприятии, в котором участвуют сотрудники МВД из подразделения по вопросам миграции, судебные приставы и представители других силовых ведомств.

"Полицейские выявляют тех, кто нелегально находится на Среднем Урале, либо ранее совершил преступление и находится в розыске. А судебные приставы разыскивают должников", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что об итогах данного мероприятия говорить пока рано, поскольку оно еще только началось.

Полиция Екатеринбурга провела профилактический рейд на территории торговой базы(2020)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Напомним, полицейские при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проводили рейд на четвертой овощебазе на минувшей неделе. В ходе операции было выявлено девять иностранцев, нарушивших режим пребывания в России. Кроме этого, у одного из мигрантов был обнаружен сотовый телефон, числящийся в розыске как похищенный.

До этого силовики проверяли базу в июле.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Второй раз за несколько дней: на екатеринбургскую овощебазу №4 вновь нагрянули силовики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: овошебаза №4, полиция, рейд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети