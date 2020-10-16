В Москве на "удаленку" перевели около 1 млн человек

Около миллиона человек в Москве перешли на "удаленку".

Как сообщил мэр Сергей Собянин, соблюдение масочного режима в мегаполисе "радикально изменилось" по сравнению с тем, что было в сентябре, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.