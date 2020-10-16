Стал известен порядок получения QR-кодов для московских баров и ночных клубов

Московские развлекательные заведения, которые намерены работать с полуночи до 6 утра, должны получить QR-код через кабинет физических лиц и ИП, после чего разместить его у входа в заведения, следует из инструкции на сайте мэра.

При этом отдельный код нужно получить для каждого фактического адреса организации.

Как сообщалось, власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, власти Подмосковья по примеру Москвы также объявили о введении ограничений на работу ночных заведений.

Так, с 17 октября в регионе с 0:00 до 8:00 будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, в том числе - в барах и ресторанах. Речь идет о коллективных танцах, караоке, и прочих подобных мероприятий.