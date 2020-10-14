14 Октября 2020
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Политика В России
евгений пригожин, риа фан, лп (2020) | Фото: РИА ФАН

Пригожин подает в суд на Навального за клевету

Юристы российского бизнесмена Евгения Пригожина подали судебные иски к политику Алексею Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, Леониду Волкову, а также политикам Максиму Шевченко и Владимиру Милову.

Персональные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации составлены "из-за клеветы и оскорбительных высказываний" в адрес Пригожина, пишет "Коммерсант".

Ранее бизнесмен объяснил серию исковых заявлений желанием приучить оппозицию соблюдать законы. Единственным способом он видит привлечение к ответственности через суд. Воспитательный процесс предприниматель сравнил с приучением животных к лотку для исполнения естественных потребностей в специально отведенных для этого местах.

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Пригожин подает в суд на Навального за клевету

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Теги: Пригожин, Навальный, политика, суд



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