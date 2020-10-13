Пригожин приучает оппозицию к горшку

Бизнесмен Евгений Пригожин намерен приучить оппозицию соблюдать российское законодательство путем ответа за клевету и оскорбительные высказывания в суде.

В пресс-службе компании «Конкорд» ответили на запрос Накануне.RU о целях Евгения Пригожина, намеренного подать пять исков к сотрудникам ФБК Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Владимиру Милову и журналисту Максиму Шевченко.

Бизнесмен объяснил серию исковых заявлений желанием приучить оппозицию соблюдать законы. Единственным способом он видит привлечение к ответственности через суд. Воспитательный процесс предприниматель сравнил с приучением животных к лотку для исполнения естественных потребностей в специально отведенных для этого местах.

«По данному вопросу работает группа высокопрофессиональных юристов, и судиться будем планомерно. Судиться до тех пор, пока несистемные оппозиционеры не привыкнут скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться», - заявил Пригожин.

Он отметил наметившийся, но сорвавшийся прогресс Алексея Навального. Оказавшись в Германии, оппозиционер «расслабился», из-за чего с ним случился «словесный понос».

«Вот один из них – Лёха-Новичок, уже приучился к горшку, но попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился «словесным поносом», - цитирует бизнесмена пресс-служба.