13 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Пригожин приучает оппозицию к горшку

Бизнесмен Евгений Пригожин намерен приучить оппозицию соблюдать российское законодательство путем ответа за клевету и оскорбительные высказывания в суде.

В пресс-службе компании «Конкорд» ответили на запрос Накануне.RU о целях Евгения Пригожина, намеренного подать пять исков к сотрудникам ФБК Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Владимиру Милову и журналисту Максиму Шевченко.

Бизнесмен объяснил серию исковых заявлений желанием приучить оппозицию соблюдать законы. Единственным способом он видит привлечение к ответственности через суд. Воспитательный процесс предприниматель сравнил с приучением животных к лотку для исполнения естественных потребностей в специально отведенных для этого местах.

«По данному вопросу работает группа высокопрофессиональных юристов, и судиться будем планомерно. Судиться до тех пор, пока несистемные оппозиционеры не привыкнут скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться», - заявил Пригожин.

конкорд, евгений пригожин,судебные иски, скан(2020)|Фото: https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_302

Он отметил наметившийся, но сорвавшийся прогресс Алексея Навального. Оказавшись в Германии, оппозиционер «расслабился», из-за чего с ним случился «словесный понос».

«Вот один из них – Лёха-Новичок, уже приучился к горшку, но попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился «словесным поносом», - цитирует бизнесмена пресс-служба.

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Пригожин приучает оппозицию к горшку

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Теги: евгений пригожин, навальный, оппозиция, леха-новичок, леонид волков, соболь



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