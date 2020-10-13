13 Октября 2020
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Экономика В России Москва
рубль, деньги (2015) | Фото: tvc.ru

ЦБ РФ рассматривает возможность внедрения национальной криптовалюты

Цифровой рубль может появиться в России - Центробанк сегодня представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты. В частности, регулятор проанализировал возможные варианты реализаций цифрового рубля, его преимущества и сферы применения. 

"Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты - цифрового рубля", - цитирует доклад ТАСС.

Согласно документу, цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль по аналогии с наличными деньгами будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Банком России. При этом использовать цифровую валюту можно будет даже при отсутствии интернета, однако для реализации такой возможности необходима разработка специальной инфраструктуры.

Также выпуск цифровой валюты открывает дальнейшие возможности для развития дистанционных платежей и расчетов. Таким образом, цифровой рубль в случае его внедрения объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег, резюмируют в ЦБ. При этом цифровая валюта будет доступна всем субъектам экономики и будет храниться на индивидуальных электронных кошельках, открытых непосредственно в платежной системе ЦБ РФ.

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ЦБ РФ рассматривает возможность внедрения национальной криптовалюты

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Теги: цифровой рубль, национальная криптовалюта, центробанк



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