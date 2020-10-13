Стартующий к МКС экипаж возьмет с собой оборудование для поиска места утечки воздуха

Экипаж корабля "Союз МС-17", стартующий к Международной космической станции 14 октября, возьмет с собой оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

Как сообщил на предстартовой онлайн-видеоконференции командир экипажа Сергей Рыжиков, также на МКС будет доставлен герметический материал, который позволит это место утечки устранить.

Напомним, в конце сентября экипаж МКС изолировался на российском сегменте для поиска утечки атмосферы.

Впервые утечка воздуха была зафиксирована еще 20 августа. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.