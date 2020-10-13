13 Октября 2020
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Общество За рубежом
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Спецпредставитель ВОЗ: Карантин делает только богатых богаче, а бедных беднее

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро заявил британскому журналу Spectator, что карантин приводит только к одному - богатых делает богаче, а бедных беднее.
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Он сказал что ВОЗ уже не рассматривает карантин как основной способ борьбы с коронавирусом. Единственный случай, когда карантин оправдан, - это неготовность системы здравоохранения, когда он позволяет выиграть время. Но политика ВОЗ к склонению стран ко введению карантина только увеличила бедность. И это большая ошибка, которую нельзя повторить.

"Похоже, что к следующему году мы вполне можем удвоить мировую бедность. Мы вполне можем иметь как минимум удвоение недоедания среди детей. Мы обращаемся ко всем мировым лидерам: прекратите использовать изоляцию в качестве основного метода контроля", - призвал Набарро.

"Надо же, чиновники ВОЗ дошли наконец-то до истин, о которых здравомыслящие люди говорили с первых дней коронабесия. Помните, как они не без пафоса заявляли, что, вводя глобальный карантин, мир совершает акт гуманизма, жертвуя экономикой ради спасения жизней людей? На практике же вышло иначе – в жертву партия короны принесла и экономику, и здоровье людей", - пишет телеграм-канал "Политика и аналитика".

Интересно, что еще в апреле гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус говорил, что изоляция бессмысленна в бедных странах.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила на американском телевидении, что ВОЗ якобы никогда и не призывала к изоляции.

"Мы никогда не говорили "войти в изоляцию", мы говорили "отслеживать", "выслеживать", "изолировать", "лечить", - сказала она.

Что касается отношения к карантину, то американский публицист Тайлер Дарден пишет, что ряд известных ученых-медиков и специалистов в области здравоохранения подписали Баррингтонскую декларацию, в которой говорится, что "текущая политика изоляции оказывает разрушительное воздействие на здоровье населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе". Они призывают позволит людям с небольшим риском болезни жить нормальной жизнью для для выработки иммунитета, а защищать лучше тех, кто в зоне высокого риска.

Профессор экономики Университета Фростбурга (Мэрилэнд) Уильям Андерсон отмечает, что политика изоляции служит только правящему классу.

"Кризис стал находкой для тех правительственных чиновников и бюрократов, которые рассматривают конституционные ограничения, ограничивающие их власть, как простые препятствия, которые легко сметаются. Правительства часто создают кризисы или, по крайней мере, манипулируют такими событиями, как стихийные бедствия, и используют их как возможности для расширения правительственных полномочий. Даже после того, как кризисы закончились, правительства сохраняют некоторые из своих новых полномочий, предоставленных им самим, и большинство людей мало или вообще не беспокоятся, даже когда правительство урезало большую часть их свобод", - подчеркивает Андерсон.

Как сообщало Накануне.RU, в августе главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что "тотальные карантины - это не то, что рекомендовано ВОЗ", хотя весной организация призывала их вводить и сильно критиковала Белоруссию и Швецию за отказ это делать.

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Спецпредставитель ВОЗ: Карантин делает только богатых богаче, а бедных беднее

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Теги: ВОЗ, карантин, коронавирус



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