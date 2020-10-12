Комаровский: Карантинные ограничения ничего не дадут

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что его прогнозы относительно коронавируса не сбылись. Он был уверен, что к 1 июня все закончится.

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Но надежды на лето не оправдались, потому что все переоценили возможности контактной передачи вируса (санитайзеры, мытье рук) и недооценили влияние аэрозольной передачи - возможности вируса накапливаться в воздухе и оставаться в нем длительное время. А летом люди "засели по домам и включили кондиционеры", которые гоняют один и тот же воздух в помещении без проветривания.

В целом он заявил, что уже не верит в то, что карантинные ограничительные мероприятия способны что-то изменить. Нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет. Чем быстрее будет нарастать заболеваемость, тем быстрее он сформируется.

С началом отопительного сезона заболеваемость только вырастет: люди будут больше сидеть по домам и меньше проветривать помещения. По его расчетам, теперь все закончится к концу 2022 года.

Ранее Комаровский заявлял, что единственный способ укрепить иммунитет - это здоровый образ жизни: здоровая пища, занятия спортом и свежий воздух.