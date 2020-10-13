Оппозиция Мосгордумы обратится к прокурору из-за перевода заседаний в онлайн-формат

Оппозиционные депутаты Мосгордумы готовят обращение в прокуратуру и к мэру Москвы в связи с тем, что комиссия по организационным вопросам накануне все-таки проголосовала за проведение ближайшего заседания городского парламента (14 октября) в дистанционном режиме.

Депутаты, не входящие во фракцию "Единая Россия" и объединение "Моя Москва", опасаются, что бюджет города на 2021 год будет рассматриваться тоже в дистанционном режиме (хотя бюджет еще даже не внесен в МГД, а решение о проведение последующих заседаний онлайн – не принято), что существенно ограничит возможности оппозиции в части критики документа.

"Мне одному кажется, что это пролог к дистанционному принятию аварийного и сильно дефицитного бюджета Москвы, который многим хотелось бы оставить столь же непрозрачным и распилоориентированным?!" – задается вопросом в своем Telegram-канале депутат от "Справедливой России" Михаил Тимонов.

"Считаю, что вводить такие ограничения пока преждевременно. Исходя из весеннего опыта 2020года, когда были введены ограничительные меры, начались нарушения прав граждан, нарушения статуса депутатов и нарушения Конституционных норм", - заявил руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе Николай Зубрилин.