12 Октября 2020
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Политика В России Москва
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (2020) | Фото: mos.ru

Мосгордума может уйти на удалёнку накануне рассмотрения бюджета на 2021 год

Мосгордума сегодня может принять решение о повторном уходе на дистанционную работу. Часть депутатов, в том числе и спикер МГД Алексей Шапошников, полагают, что заседания в видеоформате не помешают парламентариям рассмотреть бюджет. Оппозиционные депутаты опасаются, что их возможности будут ограничены.

Шапошников сообщил "Коммерсанту", что с руководителями фракций велись переговоры о переходе на дистанционку, но к единому мнению прийти не удалось, поэтому вопрос сегодня будет рассматриваться на комиссии по регламенту.

Оппозиционный депутат Михаил Тимонов пишет в своем telegram-канале: "Оказывается, руководство Московского парламента активно ведёт сепаратные переговоры с руководителями фракций о проведении в дистанционном формате даже уже и ближайшего заседания, которое, вопреки обыкновению, назначили на вторую, а не на третью среду месяца! Сегодня этот вопрос  рассмотрит комиссия по организации работы Мосгордумы. На мой взгляд, это никак не бьется с заявлениями руководства РКН, заявляющих, что мы выйдем на плато по коронавирусу в ближайшие 10-20 дней, и свидетельствует о желании мэрии провести слушания по аварийному и дефицитному бюджету 2021 в максимально кулуарной обстановке".

Бюджет должен быть внесен в Мосгордуму уже на этой неделе (до 15 октября), хотя весной эта норма была отменена (на дистанционном заседании), так что теперь судьба рассмотрения бюджета Москвы не ясна.

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Мосгордума может уйти на удалёнку накануне рассмотрения бюджета на 2021 год

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Теги: мосгордума, михаил тимонов, алексей шапошников, бюджет на 2021 год



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