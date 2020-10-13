Названы условия кредита Белоруссии на $500 млн

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития одобрил выдачу Минску кредита на $500 млн.

Займ выдается на срок до десяти лет с льготным периодом пять лет под плавающую процентную ставку. Она определяется, как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США сроком на семь лет.

Помимо кредита из средств фонда, Белоруссия получит кредит на $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя равными траншами в 2020-м и в 2021 году, сообщает РБК.

Ранее стало известно о том, что министерство финансов Белоруссии намерено получить первый транш кредита России по линии Евразийского фонда стабилизации и развития до конца октября.

Как сообщалось, Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году. Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, оставшиеся $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития. "Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином",— отметил министр.