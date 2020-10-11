11 Октября 2020
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Ильхам Алиев (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Алиев высказался за подключение Турции к урегулированию карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна играть большую роль на Кавказе, в том числе в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

"Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта", - заявил глава Азербайджана в интервью РБК.

Ранее директор Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян отмечал, что Турция впервые в новой истории в открытую вмешивается в вооруженный конфликт на Южном Кавказе. "Я думаю, этим самым Турция пытается показать и мировому сообществу, и, в первую очередь, России, что она уже тут хозяйничает, что тут Россия уже не является единственной страной, которая имеет влияние на регион. Так что она этим самым показывает, что уже наступили новые времена, Турция является хозяином и здесь у нас в регионе Южного Кавказа", - говорил эксперт.

Напомним, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в минувшую пятницу при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны договорились об установлении перемирия в Нагорном Карабахе с 12.00 (11.00 мск) 10 октября. Однако уже 11 октября Азербайджан заявил о гибели мирных жителей в результате ракетного обстрела Гаянджи - второго по величине города республики. По данным азербайджанской стороны, ракеты прилетели с территории Армении. Были серьезно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. МЧС республики уточняет, что одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.

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Алиев высказался за подключение Турции к урегулированию карабахского конфликта

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Теги: карабахский конфликт, интервью алиева



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