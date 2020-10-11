Азербайджан заявил о пяти погибших жителях в результате удара по Гяндже

Пять мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела Гаянджи - второго по величине города Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны республики. По данным азербайджанской стороны, ракеты прилетели с территории Армении.

"В результате ракетного обстрела погибли пять мирных жителей, 28 человек получили ранения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом были серьезно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. МЧС республики уточняет, что одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.

При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке полностью опровергла эти заявления. "Заявления азербайджанской стороны об обстреле армией обороны города Гянджа являются абсолютной ложью и не соответствуют действительности", - написала Степанян.