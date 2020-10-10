11 Октября 2020
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лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Сразу несколько заместителей Собянина заболели коронавирусом

Сразу несколько заместителей мэра Москвы заболели коронавирусом. Как сообщили Накануне.RU в столичном департаменте транспорта у руководителя дептранса Москвы и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19.

"Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые — надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома", — приводит дептранс слова Ликсутова.

Также ковид нашли у заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщает Mash.

РИА "Новости" сообщают, что никакого специального тестирования сотрудников мэрии Москвы проводить не планируют.

В России зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 12 846 новых случаев.

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Сразу несколько заместителей Собянина заболели коронавирусом

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Теги: Максим Ликсутов, Андрей Бочкарев, коронавирус



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