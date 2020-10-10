10 Октября 2020
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Хабаровск, Фургал, митинг, ОМОН, задержание (2020) | Фото: youtube.com/watch?v=QDUsZaUuRKY

В Хабаровске задержаны участники митинга в поддержку Фургала

Сегодняшняя 14-ая по счету субботняя акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обернулась задержаниями, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники митинга вышли на площадь Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Сторонники Сергея Фургала около получаса скандировали лозунги в его поддержку. Потом митингующие устроили шествие по проезжей части центральных улиц Хабаровска, а затем вернулись на площадь.

Акцию пресекли сотрудники ОМОНа.

Сообщается о десятках задержанных, некоторые из активистов получили травмы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию, в этот раз на площадь Ленина вышли не более 500 человек. Оппозиция утверждает, что число участников акции протеста в два раза больше.

Разгон митингов власти объясняют вынужденной мерой.

Хабаровск, Фургал, митинг, ОМОН, задержание(2020)|Фото: youtube.com/watch?v=QDUsZaUuRKY

Хабаровск, Фургал, митинг, ОМОН, задержание(2020)|Фото: youtube.com/watch?v=QDUsZaUuRKY

"Представители правоохранительных органов перешли к активным действиям в отношении участников несанкционированной массовой акции, которая проходит сегодня на площади Ленина в Хабаровске. После митинга и шествия, которые традиционно начинаются в 12.00, протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности. Были смонтированы три таких сооружения", - сообщили в мэрии.

В администрации утверждают, что протестующие принесли к палаткам мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, "доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади". Потому силовики были вынуждены вмешаться, чтобы протестующие убрали палатки.

По данным мэрии, в ходе митинга были задержаны 25 человек.

Хабаровск, Фургал, митинг, ОМОН, задержание(2020)|Фото: youtube.com/watch?v=QDUsZaUuRKY

Напомним, о задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

В конце сентября лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Лидер либерал-демократов заявил журналистам, что хабаровчанам стоит помочь семье Фургала, вынужденной оплачивать дорогостоящих адвокатов. По словам Жириновского, долги родных экс-губернатора перед юристами составляют уже 6 млн руб. Арест политика продлен до 9 декабря.

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В Хабаровске задержаны участники митинга в поддержку Фургала

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Теги: Сергей Фургал, акция, Хабаровск, омон, задержание



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