Профсоюз: Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/repair/kitchen/6/, подробное описание.
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/ceiling/facing/stretch/, лучшие цены по ссылке.
Объявление: http://remont.youdo.com/furniture/geo/sborka-mebeli-v-lyubertsah/, подробное описание тут.



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Профсоюз: Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры

Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры вместо договоров самозанятых. Профсоюз "Действие" вступает в борьбу за водителей "скорых", об этом сообщили Накануне.RU представители профсоюза.

Представители Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" встретились с водителями "скорой помощи" в Екатеринбурге. Активист профсоюза Надежда Елисеева в беседе с Накануне.RU подтвердила, что "Действие" подключается к борьбе водителей на подстанциях, переведенных на аутсорсинг. Отметим, что уволиться решили 70 человек, которые заявляют об ухудшении условий труда.

Встреча с водителями прошла сегодня днем, на ней протестующие рассказали, чего хотят, что настроены серьезно и обсудили с представителями профсоюза дальнейшее сотрудничество.

"Они настроены очень по-боевому на сегодняшний день, - рассказала Елисеева в беседе с Накануне.RU. - Может быть, на волне, что все им звонят, обращаются, и депутаты, и профсоюз. Мне кажется, им немного нужно остудить голову, но может быть, это и хорошо сейчас. От них мы узнали, мы свою лепту в это вложили - Фридман предложил им не только договоры ИП и самозанятых, а уже предложил трудовой договор".

Как сказали представители "Действия", председатель профсоюза связывался с предпринимателем Евгением Фридманом и, возможно, именно поэтому он принял такое решение о трудовых договорах.

Водители "Скорой помощи", с которыми нам удалось связаться, не подтверждают информацию о том, что им предложили трудовые договоры.

Евгений Фридман в беседе с Накануне.RU сказал, что всегда готов заключить Трудовые договоры с водителями: "Мы с первого дня предлагаем всем водителям трудовые договоры, мы всегда их предлагали. Если вы посмотрите на их первые комментарии - я об этом говорил. Мы всегда их предлагали, мы в первую очередь предлагали трудовые договоры на абсолютно тех же условиях, которые были всегда, еще у другого подрядчика".

Фридман объясняет, что договоры с ИП появились после того, как водители попросили поднять им зарплату.

"Мы сказали - зарплату мы поднять вам не можем, потому что есть тариф, по которому с нами рассчитываются, и он экономически не вытянет выше зарплату. Но если вы хотите получать больше, мы можем предложить вам формат самозанятых", - сказал Фридман.

Повышение зарплаты было обусловлено налоговой разницей между 43%, которые платили за трудоустроенных, и 6%, которые стали платить за самозанятых. Весь шум предпринимателю кажется очень неприятным и даже удивительным.

"Мне кажется, тех водителей, которые давали первые комментарии, даже не было на наших собраниях, поэтому возникло это недопонимание. У нас есть чат с бригадирами и механиками, и в прошлый понедельник, когда была встреча, сразу был создан этот чат, и туда сразу же было скинуто два договора: один - трудовой, второй - пример договора с самозанятыми. Все ходы записаны, тут не обмануть, интернет научился оставлять следы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Профсоюз: Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: профсоюз действие, скорая помощь, аутсорсинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.02.2020 10:38 Мск Бизнесмен обвинил журналистов в "заказных" публикациях о скандале вокруг "скорой" в Екатеринбурге
Ранее 12.02.2020 10:27 Мск Прокурор заявила, что в Екатеринбурге уволились почти 30 водителей "скорой на аутсорсинге"
Ранее 06.02.2020 12:17 Мск Водители "скорых" в Екатеринбурге все-таки массово уволились. Главу бунта они обвинили в "сливе протеста"
Ранее 04.02.2020 13:12 Мск В Госдуме возмутились ситуацией с аутсорсингом водителей в екатеринбургской "скорой помощи"
Ранее 30.01.2020 14:32 Мск Мэр Екатеринбурга получил от прокуратуры из-за бунта водителей "скорых"
Ранее 30.01.2020 07:52 Мск Водители станций "скорой помощи" Екатеринбурга отменили забастовку и пообещали выйти на работу
Ранее 29.01.2020 15:10 Мск В Екатеринбурге после бунта водителей "скорой помощи" могут полностью отказаться от аутсорсинга
Ранее 29.01.2020 10:51 Мск С 1 февраля на станции "скорой помощи" Екатеринбурга выйдут более 20 новых автомобилей
Ранее 28.01.2020 16:40 Мск Фридман готов поднять зарплаты водителям, но "через пару месяцев, когда будет понятна экономика в регионе"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2020 13:55 Мск "Договоры незаконны!": екатеринбургский депутат направил обращение в Трудовую инспекцию насчет увольняющихся водителей "скорой помощи"
Ранее 28.01.2020 12:35 Мск "Превратили в такси": нового главу Минздрава РФ попросили разобраться со скандалом вокруг "скорых" в Екатеринбурге
Ранее 28.01.2020 11:53 Мск Генпрокуратура поручила Охлопкову разобраться в ситуации с забастовкой водителей "скорой" в Екатеринбурге
Ранее 27.01.2020 19:21 Мск Бунт, как в Перми, Копейске, Уфе, Благовещенске: увольняющиеся водители "скорой помощи" заявили о долгах по зарплате
Ранее 27.01.2020 16:06 Мск "Надо разбираться". Полпред президента в УрФО прокомментировал переход на аутсорсинг уральских врачей "скорой"
Ранее 27.01.2020 14:48 Мск Массовым увольнением водителей "скорой" в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура
Ранее 27.01.2020 12:13 Мск Вопреки обещанию губернатора? 70 водителей "скорых на аутсорсинге" увольняются в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров