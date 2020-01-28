Профсоюз: Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры

Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры вместо договоров самозанятых. Профсоюз "Действие" вступает в борьбу за водителей "скорых", об этом сообщили Накануне.RU представители профсоюза.

Представители Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" встретились с водителями "скорой помощи" в Екатеринбурге. Активист профсоюза Надежда Елисеева в беседе с Накануне.RU подтвердила, что "Действие" подключается к борьбе водителей на подстанциях, переведенных на аутсорсинг. Отметим, что уволиться решили 70 человек, которые заявляют об ухудшении условий труда.

Встреча с водителями прошла сегодня днем, на ней протестующие рассказали, чего хотят, что настроены серьезно и обсудили с представителями профсоюза дальнейшее сотрудничество.

"Они настроены очень по-боевому на сегодняшний день, - рассказала Елисеева в беседе с Накануне.RU. - Может быть, на волне, что все им звонят, обращаются, и депутаты, и профсоюз. Мне кажется, им немного нужно остудить голову, но может быть, это и хорошо сейчас. От них мы узнали, мы свою лепту в это вложили - Фридман предложил им не только договоры ИП и самозанятых, а уже предложил трудовой договор".

Как сказали представители "Действия", председатель профсоюза связывался с предпринимателем Евгением Фридманом и, возможно, именно поэтому он принял такое решение о трудовых договорах.

Водители "Скорой помощи", с которыми нам удалось связаться, не подтверждают информацию о том, что им предложили трудовые договоры.

Евгений Фридман в беседе с Накануне.RU сказал, что всегда готов заключить Трудовые договоры с водителями: "Мы с первого дня предлагаем всем водителям трудовые договоры, мы всегда их предлагали. Если вы посмотрите на их первые комментарии - я об этом говорил. Мы всегда их предлагали, мы в первую очередь предлагали трудовые договоры на абсолютно тех же условиях, которые были всегда, еще у другого подрядчика".

Фридман объясняет, что договоры с ИП появились после того, как водители попросили поднять им зарплату.

"Мы сказали - зарплату мы поднять вам не можем, потому что есть тариф, по которому с нами рассчитываются, и он экономически не вытянет выше зарплату. Но если вы хотите получать больше, мы можем предложить вам формат самозанятых", - сказал Фридман.

Повышение зарплаты было обусловлено налоговой разницей между 43%, которые платили за трудоустроенных, и 6%, которые стали платить за самозанятых. Весь шум предпринимателю кажется очень неприятным и даже удивительным.

"Мне кажется, тех водителей, которые давали первые комментарии, даже не было на наших собраниях, поэтому возникло это недопонимание. У нас есть чат с бригадирами и механиками, и в прошлый понедельник, когда была встреча, сразу был создан этот чат, и туда сразу же было скинуто два договора: один - трудовой, второй - пример договора с самозанятыми. Все ходы записаны, тут не обмануть, интернет научился оставлять следы".