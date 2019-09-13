Минтранс Прикамья проводит проверку из-за слухов о забастовке работников автовокзала

Министерство транспорта Пермского края проведет проверку в отношении руководства пермского автовокзала. Об этом сообщил министр транспорта края Николай Уханов в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам министра основанием для проверки стали публикации в местных СМИ сообщений о том, что работники автовокзала готовят забастовку. Основанием для проведения забастовки якобы стала несправедливость администрации: дирекция получает большие премии, их зарплата повышается, а рядовым сотрудникам премии, напротив, урезали.

В своем посте министр опубликовал видеообращение старшего кассира. Она сообщила, что о "забастовке" узнала только от журналистов и что премии им никто не занижал, и жалоб на руководство коллектив не писал.

О результатах проверки минтранс сообщит дополнительно.