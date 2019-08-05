Охранители устали. Опрос выявил отчуждение общества от власти

Социологи "Левада-центра" провели опрос населения о том, какие образы вызывает сейчас у россиян советская власть, а какие - действующая. Результаты исследования были опубликованы на сайте социологической компании. Как выяснилось, россияне все чаще уверенно называют советскую власть "близкой народу", "сильной и прочной" и своей, действующую систему же напротив называют "криминальной и коррупированной", "далекой от народа", "чужой".

Характерно, что в фабуле к исследованию отмечается, что социологами были применены способы, которые позволяли выявить латентные установки, обычно скрываемые в рутинных приемах при опросах общественного мнения, и избежать подстраивания респондента под его представления о том, как должно отвечать большинство.

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Опрос проведен 18 – 24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения численностью 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Любопытно, что выводы, которые предложили сами авторы исследования, несколько расходятся с результатами. Рост позитива по отношению к советскому строю объясняется в первую очередь незавершенной в России "модернизацией".

"Функционально идеализация советской власти служит условием для выражения недовольства и критического отношения к действующей власти. Это не частные особенности российской политической культуры, а проявление базовых для таких обществ механизмов негативной идентичности в условиях незавершенной или незападной модернизации. Именно в этом контексте рационально рассматривать и так называемый "рост популярности Сталина", и "ностальгию по СССР", - говорится в итоговой части.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с Накануне.RU иначе трактует результат исследования. По его мнению, оно говорит о том, что общество все активнее отчуждается от власти, в то же время и сама власть потакает этим процессам.

"Ресоветизация налицо, у вас (далее перечисляет семантический ряд, данный респондентами в исследовании) коррупмированная власть, непоследовательная, паразитическая, далекая от народа, чужая. Вот до чего вы доправились. Да, возможно, именно на этом фоне советская власть - близкая к народу, законная, своя, авторитетная и справедливая. Но это уже не суть. Для действующей власти это звучит, как приговор. На примере протестов в Москве мы видим, что идет отчуждение от нынешней власти, а также, что те, кто должен ее защищать, не очень горят желанием ее защищать. Это все напоминает перестройку. Охранители устали. А этот опрос - просто приговор. Вы пойдете защищать паразитическую, криминальную власть, далекую от народа? Нет, говорят охранители", - комментирует Сергей Обухов.