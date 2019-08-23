Московским медикам поступили "ценные указания" по участию в выборах в гордуму

Московские профсоюзы проведут "разъяснительную" работу на предприятиях перед выборами в Мосгордуму 8 сентября. Работникам будет представлен список из 38 кандидатов. В нем говорится "об объединении усилий по представительству интересов членов отраслевых профсоюзов, обеспечению явки и участию в выборах". Документ в Сеть выложил профсоюз медработников "Действие" (не входит в ФНПР). Накануне.RU удалось подтвердить подлинность документа.

"На почту профсоюза "Действие" пришло письмо, оставляющее мало сомнений в своей подлинности. Под ним стоит подпись председателя московской организации "официального" Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы Сергея Ремизова. Письмо содержит подробную инструкцию председателям профсоюзных организаций первичек по подготовке к сентябрьским выборам в Мосгордуму", - сообщается в посте под выложенным документом.





В качестве представителей интересов членов профсоюза в письме обозначены, как полагают в профсоюзе "Действие", якобы "провластные кандидаты". Также приводится список, который в силу ограничений, действующих в агитационный период, мы публиковать не можем.

В профсоюзе "Действие" отмечают, что якобы ряд фигурантов этого списка содействовали сокращениям работников в медицинской сфере и в целом политике "оптимизации" медицинских учреждений, которая привела к тому, что в столице закрылось несколько больниц. Например, одного из фигуранта списка считают причастным к тому, что в результате "оптимизации" была закрыта 12-ая больница, 15-ая перепрофилирована в ПНИ (с сокращением коечного фонда), объединены и урезаны и другие больницы. А обещанных десятков новых диспансеров и амбулаторных модулей так и не появилось.

Сопредседатель МПРЗ "Действие" Андрей Коновал в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что письмо было получено не от профсоюза, а от доброжелателя, который просто отсканировал документ.

"Пост размещал не я, а один из наших сотрудников. Насколько я понимаю, там довольно аккуратно сказано, что с высокой степенью допустимости это подлинное письмо. Это письмо не было прислано из профсоюза официально, это кто-то отсканировал документ и прислал нам копию", - заявил он.

В Московской федерации профсоюзов (входит в ФНПР) Накануне.RU заявили, что похожий документ действительно распространялся среди отраслевых профсоюзов.

"Федерация профсоюзов приняла решение проводить агитацию и работу по необходимости исполнения своего гражданского долга. Первое и главное – агитация за явку. Чтобы не отмолчалось большинство москвичей. Дальше уже пусть сами решают, нужна им стабильность или нет", - рассказал Накануне.RU председатель МФП Михаил Антонцев.

Ранее 38 зарегистрированным на выборы в Мосгордуму кандидатам в МФП открыто предложили заключить соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что проработкой деталей совместной работы занимаются в отраслевых московских профсоюзах, причем, кроме медицинских профсоюзов и профсоюзов организаций образования и науки, этим заняты строительные и транспортные профсоюзы столицы. Там же шло согласование списка кандидатов, которым в итоге было решено оказать поддержку.

"Мы внимательно проанализировали всех зарегистрированных кандидатов и тех людей, с которыми мы сотрудничали, программы которых соответствуют нашим взглядам. Таких решено было поддерживать. Перечисленные в документе профсоюзы провели соответствующую работу и определились со списком. Они не единственные, кто принял подобное решение, другие профсоюзы, строителей, транспорта также провели такую работу. На основании предложения отраслевых профсоюзов московская организация утвердила список кандидатов, которые поддерживаются", - отмечает Антонцев.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов, чья подпись стоит под документом, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU пояснил, что речь не идет о том, чтобы заставлять голосовать медиков за определенных кандидатов.

"Ни в коем случае никого не заставляем, не принуждаем. Наша позиция – проводить разъяснительную работу среди медицинских работников. Объяснять, какие выборы, куда эти выборы. Но не заставлять! Ни в коем случае! Просто объяснять, куда и как приходить голосовать", - прокомментировал он.

"И второй момент. Да, на наш взгляд, есть список кандидатов, которые в рамках нашего взаимодействия в медицинской отрасли с Мосгордумой могли бы представлять интересы наших работников. От нашей отрасли хочу отметить, что на выборы идут практики, которые работали на земле, да и наш профсоюз активно сотрудничал с МГД, мы были на каждом совещании, и очень многого смогли добиться: увеличения бюджета отрасли, роста заработной платы, защиты работников от нападений. Именно мы являлись инициатором всего этого, нас прежний состав слышал и помогал", - заявил он.