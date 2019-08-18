Из правительства Тюменской области ушла глава знакового департамента

Пост директора департамента экономики Тюменской области покинула Ольга Простнева. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор в пятницу, 16 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Простнева, напомним, возглавила департамент в 2017 г. при бывшем губернаторе региона Владимире Якушеве. До этого она работала в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Ольга Простнева уволилась по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.