16 Октября 2020
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сход работников Баранчинского электромеханического завода имени Калинина, БЭМЗ (2019) | Фото: youtube.com

"Раньше толпа шла на завод, а теперь на электричку". Жители Урала вышли на народный сход из-за развала предприятия

Жители поселка Баранчиинского (Кушвинский городской округ Свердловской области) вышли на народный сход из-за задержки зарплат на единственном поселковом предприятии - Баранчинском электромеханическом заводе имени Калинина (БЭМЗ). Количество сотрудников на заводе сократилось с 3 тыс. до 300 человек, но и для них нет работы - большую часть времени цеха простаивают. Руководство предприятия заявило работникам, что погасить долги мешает процедура банкротства, лишившая предприятия доступа к собственным счетам, а также вывод авансов по оборонным контрактам, передает корреспондент Накануне.RU.

У проходной завода вчера собралось несколько десятков человек: действующие рабочие, сокращенные сотрудники, перед которыми так и не погашен долг по зарплате, и просто неравнодушные жители.

Рабочим не платят зарплаты с января, рассказали собравшиеся, тем, кого сократили, не отдали долги за 2018 г. Суммарно сотрудникам БЭМЗ задолжал порядка 30 млн руб., но получить деньги заводчане не могут, несмотря на наличие исполнительных листов - на счетах предприятия нет средств.

"Люди надеются, выходят на работу, но зарплату все равно не платят. При этом заказы и материалы есть, даже есть вакансии. Когда спрашиваем про зарплату, нам говорят: сделаете заказы и будут деньги. Делаем, но денег нет", - рассказали рабочие.

сход работников Баранчинского электромеханического завода имени Калинина, БЭМЗ(2019)|Фото: youtube.com

Они пожаловались, что якобы сам завод "распиливают на металл", якобы на предприятии происходит демонтаж.

"Раньше на предприятии работала вся Баранча, сейчас осталось 300 человек. Но в нашем поселке больше нет работы, все ездят в Тагил или Кушву. Когда-то толпа шла на проходную. теперь - на электричку", - сокрушаются рабочие.

По их словам, руководители предприятия отказываются общаться с ними. "Зачем вам деньги, у вас же огороды есть!", "Вы сами все прожрали!" - судя по словам людей на народном сходе, так им отвечали.

Участники вспомнили историю тагильского "борзого директора" и решили просить помощи у Путина. "Здесь зарплата мизерная, минималка 11 тыс. руб. Платим за квартиру и на что жить? Но и этого не видим. Вы нам продлили "молодость", повысив пенсионный возраст, а работать-то где? В 60 лет пока дойдешь до электрички, чтобы доехать на работу в другой город, уже и забудешь, зачем шел", - сказали в видеообращении рабочие.

Во время схода несколько представителей трудового коллектива смогли попасть к директору БЭМЗ Светлане Тороповой. Руководитель вместе с исполнительным директором Юрием Батыревым была в своем кабинете, но не захотела спускаться к собравшимися. Торопова рассказала, что когда новая команда зашла на предприятие, у завода был долг в 385 млн руб. и порядка 60 сорванных оборонных контрактов, причем, авансы по ним - это от 50% до 100% суммы - уже были потрачены.

"Сейчас все счета завода, на которых лежит зарплата, арестованы. Мы можем платить зарплаты только с того, что приходит нам на счета. Но этими средствами мы не распоряжаемся, деньги автоматически списываются. При этом если мы грузим продукцию на 20 млн руб., нам поступает лишь остаток в размере 5-10 млн", - рассказала гендиректор. На выплату зарплат пошли 19 млн руб., которые БЭМЗ получил в декабре, новые сроки погашения руководство назвать не смогло: "когда получим деньги, тогда и выплатим".

Сейчас идет поиск инвестора для предприятия, в этой работе участвуют как областные власти, так и федеральная комиссия по ВПК - БЭМЗ - единственный в России производитель ряда изделий для оборонки, потому допустить его закрытия нельзя. "Без инвестора завод не выйдет из положения", - сказала Торопова рабочим, добавив, что вопрос может решиться в ближайшее время.

Для снижения себестоимости производства предприятие отказалось от использования части площадей, кроме того, закрылись отдельные участки. Так, метизы предприятие теперь закупает, а не изготавливает самостоятельно. Арест счетов не позволяет покупать сырье, БЭМЗ производит продукцию по давальческой схеме. Завод хотел взять кредит для выполнения заказов, но банки отказали из-за банкротства.

Хотя общение с руководителями состоялось, ответов на главные вопросы: когда оживет БЭМЗ и получат ли все рабочие свои деньги - получено не было. Поэтому жители поселка Баранчинского составили обращение к президенту России Владимиру Путину. Они отметили, что из-за отсутствия загрузки предприятия уходят ключевые специалисты и квалифицированные рабочие, утрачивается уникальный потенциал предприятия.

"В последние несколько лет государство немало вкладывает в развитие поселка. Так у нас восстановлен детский сад, отреставрирован спорткомплекс, ведется строительство новой школы, имеются планы по реконструкции центра культуры. Но при этом в поселке нет возможности сохранять и создавать рабочие места. "БЭМЗ" - это единственное промышленное предприятие в поселке, прекращение его деятельности в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям для поселка Баранчинский с населением около 10 000 человек. Нельзя допустить ликвидации одного из старейших заводов Урала и тем самым уничтожить поселок", - говорится в обращении.

Напомним, проблемы завода связывают с действиями бывших руководителей. В свое время актив входил в "империю" скандально известного бизнесмена Павла Федулева. Как уже заявлял Накануне.RU министр промышленности региона Сергей Пересторонин, собственники и управляющий аппарат за последние годы "вынесли с этого предприятия всё, что только можно". Ранее был уволен генеральный директор предприятия Александр Хомюк. 11 июня БЭМЗ получил нового внешнего управляющего, менеджер в скором времени должен посетить предприятие.

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"Раньше толпа шла на завод, а теперь на электричку". Жители Урала вышли на народный сход из-за развала предприятия

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Теги: БЭМЗ, обращение к Путину, Баранчинский, Кушва, завод имени Калинина, задержка зарплат, прямая линия



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