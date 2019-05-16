"У людей накипело". На ЧЭМК пообещали проиндексировать зарплату после стихийного митинга рабочих

Работники Челябинского электрометаллургического комбината вышли на акцию протеста из-за низких зарплат. Руководство предприятия после стихийного митинга пообещало проиндексировать заработную плату. Начнут с низкооплачиваемых работников, кто зарабатывает менее 20 тыс. руб. В профсоюзном комитете уверены, что повышение составит не более 10-15%, и не исключают, что акции протеста могут продолжиться, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня с утра после ночной смены возле проходной предприятия собралось более 100 человек. Они требовали повышения заработной платы.

"Это было стихийное мероприятие, видимо, наболело у людей уже", - сообщили в Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза.

Председатель первичной профсоюзной организации ЧЭМК Олег Дегтярёв подтвердил Накануне.RU, что акция была незапланированной.

"Это даже не митинг, а крик души работников. Профсоюзный комитет работает по определенному плану, но работники ждать не стали и уже начинают сами стихийно выходить. У людей накипело, поэтому они уже готовы к сумбурным действиям", - подчеркнул он.

Сам Дегтярёв на стихийной акции протеста не присутствовал.

"Профсоюзный комитет работает только в рамках законодательства РФ. Если бы я присутствовал на нем, это уже могли бы отнести к тому, что это профсоюзный комитет организовал несанкционированный митинг, тогда как минимум штраф, как максимум на меня как на руководителя уголовное дело по новым законам", - добавил он.

Работников пригласили к генеральному директору Павлу Ходоровскому, но конкретных решений на этой встрече не прозвучало.

"Во время переговоров все свелось к рабочим процессам. Они умеют грамотно уводить от глобальной проблемы к мелким, которые быстро и легко решаются, поэтому обещания получили, примерно, те же самые, что и профсоюзный комитет, что да, все просчитывается, все решается", - рассказал Олег Дегтярёв.

Уже на встрече с Олегом Дегтярёвым гендиректор Павел Ходоровский пообещал, что индексацию зарплат произведут и в первую очередь низкооплачиваемым работникам – той категории, кто зарабатывает до 20 тыс. руб.

"Он говорит, что однозначно индексация будет. Будет с малооплачиваемых работников и скорее всего с июня месяца, но на сколько, они не готовы сейчас сказать. Им надо все просчитать и потом скажут. Я думаю, на 10-15% это произойдет, маловероятно, что больше", - отметил он.

Также руководство предприятия заверило, что никаких репрессий к работникам, которые сегодня вышли на стихийный митинг, не будет. Кроме того, работники жаловались даже на снижение заработной платы, им пообещали, что будут разбираться в каждом конкретном случае.

"Он взял это на контроль", - добавил Дегтярёв.

Руководство ЧЭМК должно до конца мая озвучить свои предложения по повышению заработной платы.

"Если мы сейчас примем кардинальные меры против администрации, мы точки соприкосновения отодвинем и не придем к результату, которого добиваемся. Мы пообещали, что до конца мая с нашей стороны никаких активных действий не будет. Мы ждем, раз дали определенный срок можем и потерпеть две недели, чтобы руководство смогло взвесить все за и против и вынести вердикт, и сделать нам предложение по поводу повышения заработной платы", - отметил он.

Если этого не произойдет, профсоюзный комитет и работники предприятия готовы к протестным действиям.

"Тогда будем дальнейший план мероприятий рассматривать и смотреть, какие действия с нашей стороны должны быть, чтобы сподвигнуть их к этому решению", - добавил он.

Напомним, работники комбината собрали около 2 тыс. подписей под обращением с требованием поднять оплату труда, а на первомайскую акции вышли с плакатами "Я за индексацию зарплаты на ЧЭМК".

Вопрос о заработной плате работников предприятия поднимался на областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"В свое время на предприятии прошла проверка технической и правовой инспекций ГМПР. Инспекторы подтвердили, что работодатель не осуществляет в полной мере индексацию зарплаты – ЧЭМК выдали представление. Но проблема так и не решилась", - рассказали в областной организации Горно-металлургического профсоюза.

С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8%, за этот же период инфляция в регионе составила 32%. При этом чистая прибыль предприятия выросла с 2,7 млрд руб. в 2014 г. до 6,9 млрд руб. в 2016 году, и опустилась до 3,3 млрд руб. в 2017 году.

По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37 тыс. 500 руб., медианная остановилась на 30 тыс. руб., но есть и те, кто получают 13-18 тыс.

ЧЭМК - крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Основан в 1929 году. Выбросы с комбината считаются одними из наиболее вредных среди предприятий Челябинска. Совладельцы - Юрий Антипов и Александр Аристов.