Руководство не вышло к людям. В Челябинске металлурги ЧЭМК устроили акцию протеста у проходной завода

В Челябинске 16 мая рабочие ЧЭМК проводят акцию протеста возле проходной предприятия - люди бастуют против низких зарплат.

На митинг пришли около 200 человек - в приемной предприятия Накануне.RU ситуацию комментировать не стали, просто бросив трубку. Известно, что руководство завода не вышло к митингующим.

Напомним, работники Челябинского электрометаллургического комбината требуют повышения зарплаты. Уже собрано более 2 тыс. подписей под обращением с требованием повысить заработную плату.

В пресс-службе челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза Накануне.RU сообщили, что люди настроены решительно.

С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8%, за этот же период инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37 тыс. 500 руб., медианная остановилась на 30 тыс. руб.

ЧЭМК - крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Основан в 1929 году. Выбросы с комбината считаются одними из наиболее вредных среди предприятий Челябинска. Совладельцы - Юрий Антипов и Александр Аристов.