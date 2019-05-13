Межсезонье на море: российские фигуристки-чемпионки и их купальники

В фигурном катании наступило короткое межсезонье. И российские девушки-одиночницы, показавшие в минувшем сезоне настоящий чемпионский характер, отправились отдохнуть на моря. На страницах юных красоток в соцсетях горячо: Загитова, Туктамышева и Самодурова публикуют фотографии в купальниках. Проблем с лишним весом у растущих организмов (за что девушек частенько ругает Татьяна Тарасова) явно нет.

22-летняя Елизавета Туктамышева, которая в этом году боролась и с собственным организмом (фигуристка из команды Алексея Мишина пропустила чемпионат России из-за болезни), и с Евгенией Медведевой (за право представлять Россию на Чемпионате мира в Японии). Пусть в этом сезоне у Лизы было не слишком много стартов, но зато каких! На командном ЧМ ее произвольная программа подняла на ноги весь зал, этот прокат пересматривают на YouTube, любуются знаменитым туктамышевским трикселем.

Ну а сейчас Лиза отдыхает на Кипре. Вместе с бойфрендом Сергеем Лазукиным (который, кстати, на Чемпионате мира занял 10 место среди мужчин-одиночников) фигуристка на мопеде рассекает по живописным улицам Айя-Напы и любуется лазурными бухтами восточной части острова.

Еще одна воспитанница Мишина – 16-летняя Софья Самодурова – стала самым ярким открытием этого сезона в женском одиночном фигурном катании. Соня завоевала титул чемпионки Европы, обойдя Загитову, очень достойно выступила на Чемпионате мира. А главное – Самодурова показала невероятную стабильность в сезоне, в котором чуть ли не все звезды мирового катания то и дело срывали прокаты.

Сейчас Соня наслаждается отдыхом в бухте Ката на тайском острове Пхукет.

Фотографии в купальниках с солнечных пляжей Египта публикует в Instagram и действующая Чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова. Возможно, именно на южном курорте звезда фигурного катания отметит 17-й день рождения (18 мая).

В этом сезоне Алине покорился единственный титул, которого не хватало в ее коллекции – чемпионство мира. Загитова признавалась, что не была готова, по крайней мере – морально, к главному старту сезона, даже думала отказаться от поездки в Японию накануне ЧМ. Но в итоге девушка собралась и показала лучшие прокаты сезона.