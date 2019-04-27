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Кемеровские санитарки прекратили голодовку после встречи с представителем областной прокуратуры

Санитарки Анжеро-Судженской городской больницы (Кемеровская область), объявили о прекращении голодовки, которую они начали утром 24 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе профсоюза "Действие".

Решение о прекращении голодовки было принято 26 апреля, по итогам встречи с представителями областной прокуратуры. С группой санитарок и младших медсестер больницы, отказавшихся подписать согласие на перевод в уборщицы, встретился заместитель прокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев.

Встреча проходила непосредственно в Анжеро-Судженской городской больнице. Однако присутствовали на ней не все протестующие. Не были приглашены участницы голодовки младшие медсестры Марина Агаркова и Валентина Львова. Третья участница Татьяна Никифорова не смогла прийти на встречу, поскольку утром 26 апреля потеряла сознание и с диагнозом "гипертонический криз" была отправлена на госпитализацию в Кемерово. Участниками встречи стали представители администрации, главврач Ольга Козлова, глава города Дмитрий Ажичаков, руководитель больничного профкомпа и представители областного руководства Профсоюза работников здравоохранения. Поддержка областным профсоюзом действий руководства больницы удивила прокурора Андрея Тимошичева.

"Вы же профсоюз, вы же в любом случае должны защищать интересы работников, а не работодателя" - заявил он, а администрации города предложил "не запугивать людей, а дать им спокойно донести свою позицию". Сокращаемым санитаркам прокурор предложил подготовить дополнительные обращения в областную прокуратуру, пообещав объективно разобраться с законностью решений администрации горбольницы.

"Представитель прокуратуры Андрей Тимошичев дал нам надежду на объективное расследование нашего вопроса. А мы-то знаем, что объективная проверка выявит огромные нарушения — и наших прав и прав пациентов, — и то, что приказ главврача противоречит федеральным нормам организации медицинской помощи и профстандартам. Мы надеемся также на положительную реакцию на обращение членов Совета по правам человека при президенте России в адрес губернатора Кемеровской области. Учитывая рекомендацию центрального руководства нашего профсоюза и тяжелое состояние нашей соратницы Татьяны Никифировой, мы останавливаем голодовку протеста. Мы намерены сейчас сосредоточиться на взаимодействии с надзорными органами. Голодовка может быть возобновлена в случае продолжения административного давления и дискриминации на рабочих местах", - прокомментировала решение председатель профкома МПРЗ "Действие" Марина Агаркова.

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Кемеровские санитарки прекратили голодовку после встречи с представителем областной прокуратуры

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Теги: голодовка, прокуратура, санитарки, уборщицы, протест



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