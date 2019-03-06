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Тюменский регоператор по обращению с ТКО начал продавать отсортированный мусор

Тюменский региональный оператор по обращению с ТКО "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО) приступило к продаже вторсырья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТЭО.

Всего на аукцион выставлено 12 наименований, среди них: алюминиевая банка, картон, стеклобой, черный металлолом, различные виды пленки, полиэтилены низкого давления. Стоимость каждого лота разная. Общая сумма составляет 7,314 тыс. руб. с НДС. Заявки на участие в торгах принимаются до 31 марта.

Вторсырье было отсортировано на тюменском мусоросортировочном заводе.

Гендиректор "ТЭО" Константин Фрумкин подчеркнул,все доходы от продаже вторсырья будут учтены в тарифе на обращение с отходами в следующем году и повлияют на формирование платежа для потребителя.

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Тюменский регоператор по обращению с ТКО начал продавать отсортированный мусор

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Теги: тюменский мусоросортировочный завод, вторсырье, продажа



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