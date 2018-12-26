26 Декабря 2018
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В Тюменской области установили единый тариф на вывоз мусора

Тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных и индивидуальных домов с 1 января 2019 г. составит пять рублей четыре копейки с одного квадратного метра жилой площади. Такое заявление во время пресс-конференции сделал замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, сообщает "Тюменская линия".

Введение единого тарифа он объяснил переходом на новую систему обращения с ТКО, которая вступает в силу в РФ с 2019 г. Для расчета нормативов и тарифа во всех муниципалитетах региона в этом году проводились замеры накопления мусора в жилых домах и на других объектах в различные сезоны. По итогам замеров было установлено, что в среднем население накапливает 10 кг отходов в год на один кв. м жилплощади.

Вячеслав Вахрин также сообщил, что закон позволяет установить плату за вывоз мусора исходя из количества проживающих в квартире, либо из площади жилья. В Тюменской области выбран второй вариант, поскольку он поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах. Если бы плата была по количеству жильцов, то тогда таким семьям приходилось бы платить гораздо больше.

Отметим, что в Ишиме, Ялуторовске и 16 сельских районах области с переходом на новую систему обращения с ТКО плата за вывоз мусора существенно снизится. В областном центре ежемесячная плата увеличится примерно на рубль с квадратного метра в месяц. При этом Вячеслав Вахрин напомнил, что на услугу по вывозу мусора как и на другие услуги ЖКХ распространяются льготы для малоимущих.

"Если размер платы за ЖКУ превышает 22% совокупного дохода семьи или одинокого человека, то такие люди получают право на субсидию", - напомнил замгубернатора.

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В Тюменской области установили единый тариф на вывоз мусора

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Теги: мусор, схема обращения с ТКО, Вячеслав Вахрин



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