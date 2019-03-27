Роддом в Башкирии, где врачи смеялись над отчетом о зарплате, вернут государству

Власти Башкирии решили вернуть в госструктуру салаватский роддом после скандала с зарплатами. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-премьер правительства региона Ленара Иванова.

Напомним, в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, идет борьба против концессии. Врачи, потерявшие медицинский стаж и льготы из-за перехода, массово увольняются. Оставшиеся вступают в профсоюз.

25 марта прошла встреча работников роддома с членом Совета по правам человека Наталии Евдокимовой.На ней директор заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки - 35,4 тысячи, детские медсестры - почти 30 тысяч, младший медперсонал – 21. После чего зал разразился овациями и смехом.

Фатыхова назвала смех медиков "запланированным сценарием" и "выступлением на публику". Свою зарплату при это она назвать отказалась.

Вице-премьер Иванова сообщила, что принято решение расторгнуть концессионное соглашение от 22 декабря 2017 года между республикой и ЗАО "Генус".

Она добавила, что объект возвращается не для того, чтобы забросить его, а для проведения капитального ремонта и обновления оборудования.

В профсоюзе "Действие" уточнили, что падение заработных плат произошло после перехода роддома к частнику. Сопредседатель профсоюза полагает, что статистика сознательно искажена.