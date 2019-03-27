На Кузбассе сокращают санитарок и младших медсестер

В Кемеровской области санитарки и младшие медсестры жалуются на массовые сокращения. О соответствующем приказе руководства Анжеро-Судженской горбольницы профсоюз рассказал прокуратуре Кузбасса. Власти же считают, что санитарок было слишком много и они не выполняли свои должностные обязанности, передает корреспондент Накануне.RU.

Профком профсоюза "Действие" в Анжеро-Судженской горбольнице направил в прокуратуру обращение о массовом сокращении санитарок и младших медсестер. В письме говорится об увольнении 126 человек.

15 марта профком первичной профсоюзной организации "Действие" в Анжеро-Судженской горбольнице узнал о решении главного врача Ольги Козловой сократить штат младших медицинских работников – санитарок и младших медсестер. Согласно приказу от 26 февраля, предполагается сокращение 111,25 штатных единиц в стационарах и 15 штатных единиц в поликлиниках больницы. Документ имеется в распоряжении Накануне.RU.

"То есть речь идет о массовом сокращении численности и штата работников. Между тем, согласно этому же приказу, профсоюзные организации и службу занятости планируется уведомить о сокращении численности и штата работников до 15 марта 2019 г., а процедуру сокращения завершить уже к 16 мая 2019 г. Таким образом, не соблюдается законодательная норма о не менее трехмесячном сроке уведомления при массовых сокращениях", - говорится в обращении профсоюза.

Активисты убеждены, что сокращение младшего медицинского персонала приведет к ухудшению качества оказания медуслуг.

"Дополнительная сверхнормативная нагрузка по уходу за пациентами ляжет и на медицинских сестер палатных, которых и так в учреждении не хватает", - добавили авторы обращения и продемонстрировали распределение медперсонала Анжеро-Судженской больницы:

Профсоюз попросил прокуратуру дать правовую оценку действиям руководства больницы.

В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области пояснили, что в трех больницах младшего медперсонала оказалось слишком много и он не справляется со своими обязанностями.

"В трех учреждениях - Анжеро-Судженской и Киселевской городских больницах, а также в Прокопьевской городской больнице №1, по информации Территориального фонда ОМС, выявлено превышение численности младшего медицинского персонала (младшие медицинские сестры, санитарки)", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства от 15 марта.

Руководителям указанных больниц рекомендовали проанализировать количество сотрудников, которые ухаживают за пациентами: моют, переодевают, переворачивают больных, помогают в кормлении и в других потребностях, и определить необходимую численность младшего медицинского персонала.

"Анализ показал, что часть младшего медицинского персонала не выполняет обязанности, предусмотренные профессиональным стандартом. Отметим, что в обязанности санитарок и младших медсестер входит непосредственный уход за больными. В то время как в вышеперечисленных больницах часть сотрудников производила только уборку помещений и кабинетов, чем должны заниматься уборщики помещений. В указанных медорганизациях было определено достаточное количество должностей санитаров в стационарных отделениях, которые осуществляют непосредственный уход за больными", - добавили в департаменте и подчеркнули, что всем работникам, "которые занимались уборкой помещений", будут предложены новые рабочие места.

Отметим, что в последнее время протесты, связанные с недовольством действующей системы здравоохранения в Кемеровской области, участились. Так, в феврале власти региона заявили о решении передать всю правобережную часть столицы Кузбасса с населением в 165 тыс. человек на обслуживание коммерческой структуре - обществу с ограниченной ответственностью "Скорая помощь". В ответ на это 50 сотрудников подстанции вступили в профсоюз "Действие" и приняли резолюцию с призывом населения к уличной акции протеста.