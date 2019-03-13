Нягань атаковали бродячие собаки

Жители Нягани рассказали в соцсетях о нашествии бродячих псов. Ситуацию взяли под контроль следователи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Люди обсуждают, как именно им защищаться от разгула бездомных животных – то ли обращаться к властям, чтобы те поймали собак, то ли защищаться самим. Тут предложения расходятся – от электрошокера до "травмата".

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что проверяют, действительно ли в городе не решается проблема с отловом бездомных псов. Следователи ищут признаки преступления по уголовной статье "Халатность".

Напомним, резонансный случай нападения бездомных собак на югорчанина произошёл в 2017 г.. 13 собак жили на производственной базе, которой владеет обвиняемый. На ее территории не было ограждения, животные могли свободно передвигаться как по ней, так и за ее пределами. Это привело к трагедии: 13 июня 2017 г. собаки гуляли в окрестностях базы и напали на человека. Они серьезно искусали жертву, которая умерла на месте от ран. Дело их хозяина ушло в суд, а животных вскоре усыпили. 2018-й стал проблемным годом по части "собачьего беспредела" у соседей югорчан, на Ямале. Только за апрель случилось три нападения бездомных псов на маленьких детей. Позже прокуратура много раз добивалась компенсаций для маленьких пострадавших от укусов.