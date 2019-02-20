Коллектив роддома №10 выйдет на митинг в ответ на предложение ДЗМ голосовать за его судьбу на "Активном гражданине"

Сотрудники роддома №10 в московском районе Зюзино провели сегодня встречу совместно с инициативной группой пациентов, где договорились о проведении митинга за сохранение медицинского учреждения, которое уже несколько месяцев не функционирует. Такое решение стало своеобразным ответом на действия столичных властей, которые отказываются предоставить персоналу четкий план-график по проведению капремонта здания и устранению недостатков. В департаменте здравоохранения в свою очередь объявили новую позицию - судьбу роддома предложили решить с учетом опроса на портале "Активный гражданин". Подробности - в материале Накануне.RU.

Как сообщало Накануне.RU ранее, сегодня, 20 февраля, в 9 утра в конференц-зале роддома должен был состояться отчет о проделанной за 90 дней работе для устранения замечаний Роспотребнадзора. Напомним, деятельность почти всех отделений учреждения была приостановлена на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года.

Опасаясь полного закрытия этого роддома, сотрудники роддома собрали подписи в поддержку его сохранения.

Проводить встречу с работниками в роддоме №10 департамент здравоохранения Москвы отказался, организовав свои "общественные слушания" по этому вопросу в здании Центра планирования семьи и репродукции, головного учреждения роддома. Медработники отмечают, что данный маневр "полностью перечёркивает договоренности, которые были достигнуты ранее".

Как рассказал оргсекретарь Исполкома Московской городской территориальной организации МПРЗ "Действие" Алексей Гусев, накануне начальник управления делами и координации деятельности ДЗМ Евгений Никонов, выступающий "переговорщиком" от лица департамента, предложил коллективу "в ультимативной форме переместиться в ЦПСиР, уверял, что все сотрудники смогут во встрече принять участие".

"В качестве аргумента он сказал, что в конференц-зале самого роддома не поместятся все желающие сотрудники. Но договоренность состояла в том, что должны участвовать не только сотрудники, но и работницы женской консультации, которые смогли бы прийти в перерыве и послушать, а также местные жительницы. Приехать в Центр планирования семьи у них не было возможности. По этом причине мы отказались", - прокомментировал представитель профсоюза. Делегации департамента защитники роддома предложили принять участие в заранее запланировано встрече, на что власти также ответили отказом.

Таким образом сегодня фактически состоялись две встречи, указал Гусев. "Одну встречу провели мы, в здании роддома были порядка 70 сотрудников, это большинство из состава персонала, и еще около 20-30 представителей местных жителей. Вторая встреча состоялась в Центре планирования семьи. В ней участвовал глава департамента Алексей Хрипун, специалисты управления по капремонту, Роспотребнадзора, главврач роддома Олег Латышкевич…", - сказал он.

По словам Гусева, к 9 часам в роддом все-таки приехал Никонов с повторным предложением обсудить ситуацию в ЦПСиР, "но почти никто из работников туда не поехал". "На нашем собрании во время диалога с Никоновым мы не увидели никаких документов о технической экспертизе состояния здания, которая, по его словам, проводилась последние дни. Четкого перечня проделанных работ мы не получили сегодня… Фактически новой информации не услышали. В ответ на это жители проголосовали за проведение митинга", - сообщил представитель профсоюза.

Акция запланирована на 3 марта, уже подана заявка на его проведение в парке района Зюзино. Организаторы надеятся, что "митинг приобретет резонанс уже не районный, а общегородской". Защитники роддома приглашают всех желающих, хоть в заявке и указана разрешенная численность участников до 100 человек.

Подробности "общественных слушаний" в ЦПСиР коллективу роддома пока не известны. "Но там, насколько я знаю, достаточно прозрачно сказано о том, что на данный момент департамент не планирует устранять нарушения в санэпидрежиме и считает это невозможным, а также не планирует проводить капремонт. Эта позиция там прозвучала достаточно четко", - подчеркнул Гусев.

На сайте ДЗМ накануне появилась информация о том, что "планировочные решения и вентиляция в роддоме №10 не соответствуют современным требованиям и не позволяют обеспечить комфортное и безопасное пребывание рожениц", также в нем "нет специализации по выхаживанию недоношенных детей, а имеющаяся детская реанимация очень маленькая и рассчитана всего на шесть коек".

"По результатам проведенной экспертизы здания - без отселения и капитального ремонта деятельность не может быть продолжена. Необходимо проектирование и полноценный ремонт. В рамках создания проекта есть возможность сохранить функционал родильного дома, или перепрофилировать его в другое медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

При этом чиновники заявили, что решение о судьбе роддома должно быть принято с учетом мнения жителей. "Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на "Активном гражданине", чтобы жители района и округа могли сами выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте", - добавили в пресс-службе департамента. Эта позиция является "новой", поскольку до сих пор "везде сообщалось, что перспективы эксплуатации здания роддома будут определять только специалисты".

На этом фоне, как уже отмечалось, защитники роддома решили приступить к агитационной кампании. "Пора показать: закрывая роддом, власти угрожают жизни и безопасности женщин, живущих в районе Зюзино и прилегающих районов. Сокращая объемы бесплатной акушерско-гинекологический помощи они переполнили чашу терпения населения. Дальше терпеть оптимизацию, экономию на своем здоровье и жизни ради благосостояния "сильных мира сего" люди не станут", - отмечают в профсоюзе "Действие".

Добавим также, что район Зюзино стал одним из лидеров ЮЗАО по числу включенных в программу реновации домов - в нее вошли более 180 домов, почти треть всего жилищного фонда. Расширение района, связанное с процессом реновации, как опасаются многие специалисты, может привести к нехватке медицинской помощи, и закрытие роддома на этом фоне вызывает вопросы.