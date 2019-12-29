Проект студенческих общежитий в логу Тюменки решено доработать из-за парковки. Закупка отменена

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/sankt-peterburg/passenger/minibuses/ тут.
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/country/geo/krasnodar/, подробнее по ссылке.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/pereezd/geo/voroneg/, недорого.



Общество Тюменская область
флешмоб, за кампус, акция в поддержку строительства общежития в логе реки Тюменка (2019) | Фото: vk.com/typic_tmn

Проект студенческих общежитий в логу Тюменки решено доработать из-за парковки. Закупка отменена

В Тюмени отменена закупка на строительство студенческих общежитий в логу. Ранее горожане выступили резко против таких планов застройки.

Напомним, громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась год назад. Тогда информация случайно просочилась в прессу и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1000 мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных рублей). После возмущений общественности и экологов, чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить свое решение.

студенческие общежития, лог реки Тюменка(2019)|Фото: ТюмГУ

Park72 сообщает, что по итогам прошедших накануне слушаний закупка на строительство комплекса студенческих общежитий в логу реки Тюменки отменена. Основанием для отмены закупки стали нарушения законодательства и норм безопасности, допущенные при разработке проекта. "Слабым звеном" проекта оказался подземный паркинг на 400 машиномест - в границах водоохранных зон рек запрещается движение и стоянка транспортных средств, размещение открытых и закрытых стоянок автомобилей. Кроме того, не допускается встраивать или пристраивать к зданиям иного назначения, а также располагать ниже уровня земли закрытые стоянки для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе. Также открытые стоянки и гаражи с числом машино-мест более 300 должны располагаться не менее чем в 50 метрах от жилых и общественных зданий. После устранения замечаний и доработки проекта будет назначена очередная экспертиза.

лог реки Тюменка, участок лога под застройку новыми общежитиями(2018)|Фото: Журавлева Е.

Лог Тюменки ранее имел статус охраняемого природного ландшафта, однако частично его утратил, когда было принято решение о строительстве общежитий. Горожане хотят видеть в логу зону отдыха и ландшафтный парк.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Проект студенческих общежитий в логу Тюменки решено доработать из-за парковки. Закупка отменена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: студенческие общежития, лог реки тюменка, отмена закупки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.07.2020 13:50 Мск Проект строительства студенческого кампуса в логу Тюменки приостановлен

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2019 08:39 Мск Тюменцы "приобняли" лог: на акцию против строительства общежития вышли около 50 человек
Ранее 20.12.2019 12:15 Мск Горожане обнимут лог реки Тюменки, чтобы защитить его от строительства общежития
Ранее 28.03.2019 09:17 Мск Тюменские депутаты урезали количество парковочных мест для студентов в пять раз
Ранее 21.03.2019 14:34 Мск Тюменских студентов пересадят на велосипеды: тогда зачем парковка за миллиард рублей?
Ранее 12.02.2019 15:59 Мск Минкульт проверит законность решения о лишении лога Тюменки охранного статуса
Ранее 01.02.2019 16:11 Мск Скандальный проект студенческих общежитий в Тюмени решено воплотить
Ранее 28.01.2019 11:10 Мск Тюменские власти сделали заявление по поводу скандальной стройки в логу реки: "Посоветуемся с общественностью"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети