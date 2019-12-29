Проект студенческих общежитий в логу Тюменки решено доработать из-за парковки. Закупка отменена

В Тюмени отменена закупка на строительство студенческих общежитий в логу. Ранее горожане выступили резко против таких планов застройки.

Напомним, громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась год назад. Тогда информация случайно просочилась в прессу и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1000 мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных рублей). После возмущений общественности и экологов, чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить свое решение.

Park72 сообщает, что по итогам прошедших накануне слушаний закупка на строительство комплекса студенческих общежитий в логу реки Тюменки отменена. Основанием для отмены закупки стали нарушения законодательства и норм безопасности, допущенные при разработке проекта. "Слабым звеном" проекта оказался подземный паркинг на 400 машиномест - в границах водоохранных зон рек запрещается движение и стоянка транспортных средств, размещение открытых и закрытых стоянок автомобилей. Кроме того, не допускается встраивать или пристраивать к зданиям иного назначения, а также располагать ниже уровня земли закрытые стоянки для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе. Также открытые стоянки и гаражи с числом машино-мест более 300 должны располагаться не менее чем в 50 метрах от жилых и общественных зданий. После устранения замечаний и доработки проекта будет назначена очередная экспертиза.

Лог Тюменки ранее имел статус охраняемого природного ландшафта, однако частично его утратил, когда было принято решение о строительстве общежитий. Горожане хотят видеть в логу зону отдыха и ландшафтный парк.