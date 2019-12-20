Горожане обнимут лог реки Тюменки, чтобы защитить его от строительства общежития

Жители Тюмени планируют в выходные обнять зеленый лог реки Тюменки, чтобы выразить протест строительству общежития, передает корреспондент Накануне.RU.

Прогулка "Обнимаем лог" намечена на 22 декабря, в 12.00. Собираться участники планируют на улице Перекопская, 17. Организаторы мероприятия отмечают, что пошли путем жителей Екатеринбурга, которые использовали обнимашки в защиту пруда и сквера, когда власти хотели построить храм.



"С 1990 по 2018 годы лог имел статус "охраняемый ландшафт", но теперь территории грозит застройка, которая обойдется бюджету в 4 млрд руб. Строительство уничтожит самую глубокую часть лога, которая потенциально должна стать линейным ландшафтным парком", - говорится в сообщении организаторов прогулки в соцсетях.

Напомним, громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась год назад. Тогда информация случайно просочилась в прессу и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1000 мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных рублей). После возмущений общественности и экологов, чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить свое решение.